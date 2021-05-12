Видный советский деятель, а ныне миллионер Петерис Шмидре может стать министром экономики

Коалиционная партия KPV LV в качестве кандидата на пост министра экономики может выдвинуть миллионера Петериса Шмидре (Pēteris Šmidre).

Петерис Шмидре гордится своей активной деятельностью в годы Советской оккупации.

«Организовывал различные комсомольские слеты. Если кто-то помнит, первые выборы кандидатов в бывшем Советском Союзе проводились на ВЭФе и на ВАЗе. Так вот на ВЭФе, где была самая большая комсомольская организация, из нескольких кандидатов я был выбран первым секретарем Пролетарского района. Ну отличная жизнь!», — заявил он Абику Элкину, ведущему программы «Разворот» на радио Baltkom, посвященной столетию ВЛКСМ.

В годы коммунистического правления он был далеко не рядовым комсомольцем.

«В Советском Союзе был очень большой вызов. Да, я работал в партийных и комсомольских структурах, но я занимался тем, что мне нравится. Если меня кто-то что-то спросит о том времени, я скажу — идите нафиг! Я там делал, что я хотел и как я хотел, понятно, в рамках ситуации, которая тогда была».

Kompromat.lv застал Петериса Шмидре в Доме Москвы на торжестве по поводу столетия со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), где он развлекался в компании, в том числе пропутинского активиста Александра Гапоненко, которого суд Видземского предместья Риги признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 78 Уголовного закона (УЗ) Латвии — разжигание вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности.

Блог «La mafia rusa» разместил фотографию Петериса Шмидре, где он позирует на этом мероприятии в компании бывшего командира Латвийского студенческого отряда проводников Леонида Химичева (Leonīds Himičevs), Евгения Волошина (Jevgeņijs Vološins) и Николая Колотило (публикуем скриншот).

Kompromat.lv также уже рассказывал, что будучи главой Латвийской федерации шахмат (Latvijas Šaha federācijas, LŠF) Петерис Шмидре лоббировал интересы на тот момент кандидата в президенты Международной шахматной федерации (FIDE), видного члена партии «Единая Россия» Кирсана Илюмжинова.

kompromat.lv