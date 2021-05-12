Тарута рассказал, как годами не говорил с Ахметовым, а Приват с Новинским душили ИСД

Совладелец “Индустриального союза Донбасса”, экс-губернатор Донецкой области, а ныне нардеп Сергей Тарута рассказал о том, был ли ИСД еще с 90-х в состоянии корпоративной войны с Ринатом Ахметовым.

Об этом пишет “Экономическая правда”, отрывок из которого мы приводим ниже.

— У нас постоянно была с ним жесткая конкуренция, но вопрос стоял шире. Была договоренность между украинскими и российскими группами, кто на какие предприятия заходит, чтобы друг другу не мешать, – вспоминает Тарута. – В итоге была достигнута договоренность о том, что россияне не заходят на украинские заводы, а украинские сырьевики не поставляют руду российским предприятиям. За счет этого на украинском рынке была создана монополия, пользуясь которой нам предлагали цены на руду, которые, я считаю, были не очень корректными. Доходило до того, что мне приходилось привозить сырье из Бразилии.

— Можно ли сказать, что Метинвест душил ИСД ценами?

— Тогда был не только Метинвест. Кроме них был “Приват”, был Новинский. Вот они между собой договорились и давали нам цены на железную руду не “экспорт минус транспорт”, а “экспорт плюс транспорт”. Их расчеты строились на том, во сколько нам обошлось бы сырье, если бы мы получали его из других источников.

— То есть такой себе “Роттердам+” только 15-летней давности.

— Законы рынка жестоки. Когда я управлял ИСД, у нас была жесткая конкуренция с Ахметовым, очень жесткая. Бывало, мы не разговаривали друг с другом по году, потому что я считал, что стоимость сырья для нас была некорректной.

— Можно ли воспринимать такую ценовую стратегию Ахметова на железную руду как приглашение “продайте мне ИСД”, или это был просто бизнес?

— Не было там такого жесткого условия.

Менеджмент ведь как рассуждает? Менеджмент старается всегда продать как можно дороже. А тут есть корпорация ИСД, которая “утилизирует” огромные ресурсы. У нее есть альтернатива? Нет. Куда они денутся? Ну и поэтому менеджмент Ахметова предлагал нам такие условия.

Я говорю: “Ринат, это некорректно”. А он: “ну это же менеджмент, я не участвую. Договаривайтесь с ними или берите у других”….