Українці активно купують електрокари

В Україні спостерігається значне збільшення попиту на електромобілі. За даними “Укравтопрому”, в квітні цього року українці поставили на облік близько 699 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

У порівнянні з березнем місяцем – це на 6% більше, а в аналогії з квітнем 2020 року, новий результат краще майже в 18 разів.

Іншими словами, в Україні з року в рік люди частіше купують сучасні автомобілі, які працюють не на газі, а на електриці.

Цікаво, що в основному люди реєстрували в квітні легкові електромобілі – їх було зареєстровано близько 666 одиниць.

: fbc.ua