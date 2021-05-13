Сеть АЗК БРСМ Нафта полностью отказалась от закупок 95-го бензина: все топливо на ее заправках — бодяга из А-92 и растворителей

Компания «Катма Груп», выступающая крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для сети АЗС «БРСМ-Нафта», в апреле 2021 года импортировала 11,5 тыс. т бензина А-92 из Беларуси, или втрое больше, чем годом ранее. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» по итогам специального исследования.

«Катма Груп» остается единственной компанией на рынке, которая импортирует исключительно бензин А-92, тогда как все остальные сети АЗС – ОККО, WOG, UPG, AMIC, Shell и т.д. — импортируют преимущественно марку А-95.

Такая специфика поставок группой «БРСМ» вызвана необходимостью в базе для собственного производства смесевых бензинов марки А-95, поскольку группа не закупает товарный А-95. Но реализуется в сети «БРСМ» бензин с октановым числом 95, включая альтернативное спиртосодержащее топливо, выпускается компанией «Стандартойл 2000» на мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазе в с. Переяславском, о чем свидетельствуют паспорта качества и сертификаты на АЗС «БРСМ».

По данным Консалтинговой группы «А-95», в 2020 году «Катма Груп» поставила на «Стандарт Ойл 2000» более 40 тыс. т белорусского А-92 из импортированных 87 тыс. т. В свою очередь «Стандарт Ойл» вернул ей около 50 тыс. т бензина А-95 и 26 тыс. т альтернативного топлива (бензин с биоэтанолом). Параллельно «Катма Груп» поставляла на «Стандарт Ойл» октаноповышающие компоненты, такие как МТБЭ, растворители и ММА, использование которого в моторных топливах запрещено в Украине, Европе и США. Всего группа «БРСМ» для своих производственных нужд закупила в прошлом году 117 тыс. т сырья и компонентов.

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» С.Куюн призвал Белорусскую нефтяную компанию и белорусские НПЗ пересмотреть свою сбытовую политику в отношении сети «БРСМ-Нафта». Он указал на выявленные случаи ощутимых отклонений качественных характеристик бензинов в сети «БРСМ-Нафта», реализуемых под паспортами белорусских НПЗ, а также на проблему недобросовестной конкуренции вследствие смешения белорусского А-92 и снижения конкурентоспособности продавцов оригинального белорусского бензина А-92 и А-95. В результате, по мнению эксперта, под ударом оказывается репутация белорусских производителей, налицо прямые финансовые потери БНК, отмечающей недостаточный спрос на более дорогую марку А-95. Также, по его мнению, страдают интересы украинских НПЗ, которые испытывают излишек бензинов. В пользу этого утверждения говорит также тот факт, что в первом квартале 2020 года из-за проблем с отгрузками с Беларуси «БРСМ» была вынуждена увеличить закупки бензина на внутреннем рынке, в частности у компании «Укргаздобыча».

Сеть АЗС «БРСМ-Нафта» основана в 1993 г. Андреем Бибой и на сегодня насчитывает более 200 АЗС. Бизнес «БРСМ» представляет собой группу юридически несвязанных компаний, имеющих свою специализацию. ООО «Катма Групп» и ООО «ТНТ Групп» являются поставщиками топлив в сеть АЗС «БРСМ-Нафта», операционное управление которой осуществляет ООО «Евро Смарт Пауер». ООО «Стандарт Ойл 2000» является производственным звеном группы, работая на мощностях мини-НПЗ в г. Гадяч (Полтавская обл.) и с. Переяславское (Киевская обл.). В частности «Стандарт Ойл 2000» значится производителем всего бензина с октановым числом 95, реализуемого «БРСМ».

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