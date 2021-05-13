«Ждите окончания праздников»

В Троицке требуют возбудить дело на врачей, не заметивших тромбоз у умершей пациентки

Родственники жительницы Троицка Любови Чеглаковой, которая 7 мая 2021 года умерла в реанимации от гангрены кишечника, обратились в следственный комитет с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудников местной больницы. Они считают, что врачи проявили халатность — не провели необходимые обследования, в результате чего было потеряно драгоценное время, когда можно было спасти жизнь человека.

Любови Чеглаковой было 66 лет. Как рассказала Znak.com ее дочь Анастасия Чеглакова, женщина имела заболевание сердца и сахарный диабет, в июле 2020 года перенесла инсульт. Тем не менее проблемы с получением медицинской помощи у нее возникли не в первый раз. Так, в феврале текущего года Любови Чеглаковой отказали в госпитализации, когда у нее резко поднялось давление (сбивать его получалось только при помощи лекарств, но через несколько часов показатели снова начинали зашкаливать) и онемела левая рука. Об этой ситуации Анастасия Чеглакова написала на странице губернатора Алексея Текслера в соцсети «ВКонтакте» (в соцсетях у нее фамилия Круковская), после чего на Znak.com вышла публикация об этой проблеме.

«После этого главврач нашей больницы пообещал, что маму направят на медкомиссию. Но по факту никакого обследования не было. Ее просто ненадолго положили в больницу и при выписке рекомендовали сходить к эндокринологу и неврологу. А ведь проблему могли выявить еще тогда, если бы ее обследовали, как обещали, — рассказала Анастасия Чеглакова. — В пятницу, 30 апреля, маме стало плохо: сильные боли в животе, рвота, диарея, давление 200 на 116, повысился сахар (20,5). Мы вызвали скорую помощь. Врачи поставили ей спазмалитик и уехали, сказав, что, если ситуация в течение двух часов не изменится, нужно будет ехать в больницу. Через 40 минут у мамы опять подскочило давление. Я вызвала скорую, и нас повезли в больницу поселка ГРЭС (Троицкий район), где маму положили в отделение терапии. Там у нее взяли на анализ кровь и мочу (результаты пообещали после праздников). Других обследований не проводили. Только делали капельницы и кололи инсулин».

Дети забили тревогу 2 мая, когда женщина сама позвонила им и сказала, что чувствует себя плохо. Они знали, что их мама — человек очень скромный и старается никого не беспокоить лишний раз. И, раз она позвонила, значит, ситуация очень сложная.

Но разговор с сотрудниками больницы в очередной раз показал, что они не намерены предпринимать активных действий.

«Мы созванивались с мамой, она все время жаловалась на боли в животе. Все это время она ничего не ела — желание было, но ее сразу рвало. Из-за рвоты она не могла пить жизненно необходимые лекарства от сердца. Но, когда я звонила на пост и просила вызвать к ней дежурного врача, мне отвечали одно и то же: „Ждите окончания праздников“. Врача они вызывают только в экстренных случаях, а ситуацию с мамой они экстренной не считают. Как будто она просто полежать туда легла! Также я обращалась в минздрав региона, но там мне предлагали позвонить дежурному врачу. Замкнутый круг!» — вспоминает Анастасия Чеглакова.

Параллельно Анастасия Чеглакова обратилась за помощью в редакцию Znak.com. Мы направили запрос с полным описанием ситуации в пресс-службу регионального минздрава. Там пообещали разобраться в ситуации, запросили информацию в больнице. И, как стало известно позже, в администрации лечебного учреждения заверили, что ситуация находится на контроле врачей, пациентка получает всю необходимую помощь.

А в ночь со 2 на 3 мая наступил тот самый «экстренный случай». Любови Чеглаковой стало хуже, ее перевели в отделение хирургии Троицкой областной больницы и прооперировали. Точнее, вскрыли живот, обнаружили тромбы в кишечнике и зашили обратно. Родственникам врачи хирургии сообщили, что данное заболевание на этой стадии не лечится, и им остается только ждать конца. После повторного звонка Znak.com в минздрав в ведомстве запросили документы Любови Чеглаковой.

На следующий день в Троицк приехал хирург из областной больницы, который провел повторную операцию, но смог лишь подтвердить страшный диагноз.

«Хирурги были возмущены тем, что маму не доставили к ним сразу, а три дня держали в терапии без какой-либо помощи, — говорит сын Любови Чеглаковой Александр. — Ведь у нее были все симптомы тромбоза кишечника, а в данном случае каждая минута на счету. Но ей не сделали ни рентгена, ни УЗИ. В истории болезни написано, что в больницу она поступила с диабетом, хотя у нее были острые боли в животе. В итоге время было упущено, началась гангрена кишечника. Возмущает, что после первой операции маму в таком состоянии положили не в реанимацию, а в общую палату. И только перед приездом врача из Челябинска ее перевели в реанимацию на контроль. Нам говорили, что диагноз „тромбоз кишечника“, возможно, ошибочный. Но он подтвердился. Врачи считали, что мама после второй операции проживет не больше суток, а она три дня боролась за жизнь в реанимации…»

В день смерти дети Любови Чеглаковой обратились в следственный отдел СУ СКР по городу Троицку с заявлением, в котором попросили провести проверку деятельности сотрудников больницы на предмет халатности.

Кроме того, они намерены обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда, а также в страховую компанию, чтобы там оценили действия врачей.

В минздраве Челябинской области Znak.com сообщили, что проверят качество оказания медпомощи скончавшейся пациентке из Троицка.

«Пациентка поступила в медицинскую организацию города Троицка по экстренным показаниям. С целью уточнения диагноза проводилось полное клинико-лаборатоное исследование. Назначено лечение. В ходе наблюдения были выставлены показания для оперативного лечения. Была проведена хирургическая операция в экстренном порядке. Проводились консультации по линии санавиации специалистами Челябинской областной клинической больницы. Совместно с хирургами Областной клинической больницы и Троицка проводилось повторное оперативное вмешательство. Несмотря на все предпринятые меры, спасти пациентку не удалось. По данному факту министерством здравоохранения Челябинской области организован ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи», — прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.

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