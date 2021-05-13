Дума в срочном порядке принимает законопроект, который запрещает навальнистам избираться

Законопроект о запрете лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться в Госдуму, будет рассмотрен в первом чтении 18 мая, передает «Коммерсантъ». Соавтор документа единоросс Василий Пискарев заявил, что спешка связана с желанием парламентариев успеть до выборов в сентябре этого года.

«Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму», — цитирует Пискарева газета. Для этого законопроекту необходимо пройти все этапы и вступить в силу до начала думской кампании. Указ о назначении выборов президент должен подписать в течение первых 20 дней июня.

Отметим, что по регламенту законопроект должен минимум 20 дней «отлежаться» в комиссии, чтобы с ним успели ознакомиться депутаты. Однако, если принимать его с учетом всех требований, у депутатов осталось всего одно пленарное заседание для принятия закона, и они бы просто не успели его провести до назначения выборов.

Комментируя вызванное недовольство, Василий Пискарев предложил всем ответить на «простой вопрос»: «А вы хотите, чтобы ваши интересы в парламенте представлял тот, кто говорит на языке ненависти, кто готов уничтожить страну, кто против людей другой национальности или веры? Никто, уверен, не хочет. Именно против них направлены наши поправки».

Напомним, законопроект предполагает запрет на участие в думских выборах любых лиц, связанных с деятельностью организаций, признанными экстремистскими. Причем коснется он не только руководителей, рядовых участников или волонтеров, но вообще всех, кто оказывал организации финансовую, консультационную, материальную или «иную помощь».

При этом речь идет о периоде за три года до того, как организация была признана экстремистской. Таким образом, закон будет иметь обратную силу.

Поправки были внесены в составе пакета из трех законопроектов, два из которых ужесточают ответственность за сотрудничество с нежелательными иностранными организациями.