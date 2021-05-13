В Казани выстроилась очередь к стихийному мемориалу у гимназии № 175

В Казани, где сегодня будут похороны погибших в результате стрельбы в гимназии № 175, выстроилась очередь к стихийному мемориалу у места трагедии. Как передает корреспондент Znak.com, люди несут к мемориалу цветы и игрушки.

«Это большая трагедия. Как подумаешь, что такое могло и с твоими детьми произойти, не по себе становится», — рассказала Дания — одна из пришедших горожанок.

Еще одна женщина (она отказалась назвать свое имя) рассказала, что является подругой семьи погибшего вчера ученика 8 «А» класса по имени Дамир. «Прекрасный ребенок. Учился в музыкальной школе. Через неделю должен был сдавать экзамены», — рассказала она. Девушка принесла к мемориалу бумажных ангелов, вырезанных детьми.

К мемориалу пришла и директор гимназии № 175 Амина Валеева. От общения она отказалась.

Ранее сообщалось, что власти города пообещали взять на себя вопросы, связанные с организацией похорон. Известно, что погибших учительниц похоронят в Константиновке и Самосырово, детей распределят по кладбищам в Рыбной Слободе, Высокой Горе, на Кургане и Мусульманском кладбище. Траурные церемонии будут сопровождать психологи.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175, в которой раньше учился. Он использовал ружье Hatsan Escort, которое купил легально. За несколько дней до нападения стрелок завел телеграм-канал «Бог», где объявил себя богом и написал, что «сегодня убьет огромное количество биомусора и застрелится сам». После стрельбы он сам сдался полиции.

В результате шутинга, по последним официальным данным, погибли девять человек, среди которых семь детей и два учителя. Более 20 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Сегодня суд должен вынести Галявиеву меру пресечения, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

директор гимназии № 175 Амина Валеева

После массового убийства в Казани Минпросвещения рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах и детских садах, президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете.