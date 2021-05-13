Леся Нікітюк приголомшила ефектним образом у білому вбранні в Туреччині

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відпочиває в сонячній Анталії. Там зірка хизується фігурою в стильних аутфітах, а також демонструє бездоганний смак в одязі. Для прогулянки містом дівчина обрала стильне total white вбрання, в якому ефектно позувала на капоті автомобіля.

Леся Нікітюк продовжує диктувати тренди українським модницям на особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість демонструє варіанти красивих образів, не лише в Києві та рідному Хмельницькому, а й під час відпочинку.

Дівчина насолоджується часом, який проводить в Анталії. Звідти телеведуча поширює фото, де позує на пляжах у відвертих купальниках, які підкреслюють принади її розкішного тіла. А також показує вбрання, які обирає для променадів.

Народна улюблениця позувала на капоті маленького жовтого автомобіля. Леся зображена на фотографіях у total white одязі: коротких шортах, футболці та куртці, яку накинула на плечі. Таке вбрання Нікітюк поєднала з білими кросівками з помаранчевими вставками. В руці дівчина тримала маленьку темну сумочку.

Серед прикрас образ блогерки доповнили кольорові намиста, сережки та кільце. Коротке волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у світлих тонах.

Нікітюк вкотре потішила фоловерів серією красивих фото, які не залишилися без уваги. У коментарях підписники Лесі вже засипали її компліментами.

“Лесюня супер!”

“Ви просто богиня! Шикарна фігура!”

“Яка красуня!”

“Дуже гарна!”

“Крута дівчина! Вогонь!”

: tvgid.ua