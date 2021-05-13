WhatsApp заблокирует пользователей, не согласных с новой политикой

Мессенджер WhatsApp собирается блокировать пользователей, не согласных с новой политикой конфиденциальности, пишет Business Insider. Издание цитирует РБК.

Первым этапом блокировки станет ограничение доступа к чатам и звонкам несогласных пользователей. Они смогут воспользоваться этим функционалом только в том случае, если сначала с ними свяжутся и они нажмут на уведомление мессенджера.

Следующим этапом станет полное отключение возможности совершать звонки и отправлять сообщения, а также получать уведомления о входящих сообщениях своих контактов. Это будет происходить на протяжении нескольких недель, причем для каждого пользователя период будет индивидуальным.

Представитель WhatsApp сообщил изданию, что компания не станет удалять учетные записи пользователей, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности. «Мы продолжим напоминать этим пользователям [о новой политике] WhatsApp в ближайшие недели», — сказал он.

Руководство компании объявило о новой политике конфиденциальности в январе. Она содержала пункт о передаче персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всему семейству приложений от Facebook. Пользователем предлагалось подтвердить новое соглашение до 8 февраля.

После этого начался массовый отток пользователей в другие мессенджеры. На фоне него WhatsApp перенес вступление в силу новых правил на 15 мая. В феврале стало известно, что мессенджер прибегнет к стратегии «мягких уговоров» — пользователям, отказывающимся принять политику конфиденциальности, будут приходить напоминания. После 15 мая их будут уведомлять о необходимости согласиться с правилами, в противном случае их аккаунт через 120 дней удалят.