Общая численность французской армии составляет 220 тысяч человек.

Более 150 000 действующих и отставных французских военных в открытом письме поддержали обращение генералов, заявивших о предстоящих расовой гражданской войне и распаде страны. О таком количестве подписантов под опубликованным изданием Valeurs actuelles письмом сообщает Evo-rus, ссылаясь на ряд французских СМИ.

«Более 150 000 французских военных подписали письмо с предупреждением о гражданской войне, в котором требуют серьёзных антиисламистских изменений в обществе», – передаёт издание сообщения французских СМИ.

Издание отмечает, что военные призывают французские власти обеспечить безопасность и стабильность в стране, проведя масштабные антиисламистские реформы, так как «из-за увеличения количества мигрантов значительно вырос уровень преступности».

Напомним, отставные французские генералы в публичном письме предупредили президента Франции Эммануэля Макрона о надвигающейся опасности всеобщей ненависти из-за социальной напряжённости и религиозного экстремизма, которые могут привести к хаосу и расовой гражданской войне в будущем.