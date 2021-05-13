Умер старейший в мире актер, игравший в фильмах Чаплина и Хичкока

Умер американский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление продюсера Дина Харгроува.

Норман Ллойд умер в своем доме в Лос-Анджелесе на 107-м году жизни. Его карьера длилась 80 лет — актер снимался в фильмах Чарли Чаплина и Альфреда Хичкока. Его последним фильмом стала комедия «Девушка без комплексов», которая вышла в 2015 году.

Известность Норман Ллойду принесла роль Фрая в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант», вышедшем на экраны в 1942 году. Актер снялся у Чарли Чаплина в фильме «Огни Рампы».

Но наибольшая популярность пришла к актеру после 60 лет, когда в 1980-е годы он сыграл роль врача в медицинской драме телеканала NBC «Сент-Элсвер». Всего Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. Его дважды номинировали на телевизионную премию «Эмми» (1970 и 1974 годы). В 1985 году он получил премию Венецианского кинофестиваля.

Сайт oldest.org утверждает, что Ллойд был самым старым действующим актером в мире.