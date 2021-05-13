CPJ призывает Буркина-Фасо расследовать убийство испанских журналистов

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал правительство Буркина-Фасо провести тщательное расследование убийства двух испанских репортеров, которые попали в засаду джихадистов, когда работали над документальным фильмом о борьбе с браконьерством.

В среду должностные лица Испании и Буркина-Фасо подтвердили, что убиты 44-летний репортер Давид Бериаин, 47-летний фотограф Роберто Фрейле и 54-летний Рори Янг, защитник дикой природы из Ирландии. Все трое работали над документальным фильмом о браконьерах в национальном парке и о том, как в Буркина-Фасо борются с незаконной охотой.

Журналистов сопровождал патруль по борьбе с браконьерством, кроме того, их охраняли сотрудники одной из служб безопасности Буркина-Фасо. Но хотя в колонне было 40 человек, нападавших оказалось больше.

Ответственность за нападение взяла на себя группа джихадистов, связанная с «Аль-Каидой» и известная как JNIM. В аудиозаписи террористы упоминают убийство трех белых мужчин. В результате нападения пострадали двое местных солдат.

«Власти Буркина-Фасо должны тщательно и прозрачно расследовать убийства журналистов Давида Бериаина и Роберто Фрайле, найти виновных и привлечь их к ответственности», — заявила в среду Анджела Квинтал, координатор африканской программы CPJ.

«Слишком часто убийства журналистов остаются безнаказанными; власти должны гарантировать, что на этот раз все будет иначе», — добавила она.

И хотя ответственность за нападение взяла на себя группа JNIM, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя сказала, что «этого недостаточно», и попросила правительство Буркина-Фасо провести расследование и выявить причастных к нападению.

«Мы требуем объяснений», — заявила она.

Исламистские вооруженные группы и раньше участвовали в нападениях на автоколонны в Буркина-Фасо. В мае прошлого года их мишенями стали автоколонны, перевозившие товары для внешней торговли и продовольственную помощь, в результате двух нападений погибли как минимум девять гражданских лиц. При этом колонны сопровождали правительственные войска.

Только в 2020 году в результате нападений вооруженных групп 450 тысяч человек покинули свои жилища. Конфликт начался в 2016 году, и с тех пор более миллиона человек были вынуждены оставить дома и уехать.