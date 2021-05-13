Из сектора Газа одновременно запустили десятки ракет по Израилю, «Железный купол» не справился

Из сектора Газа в сторону израильских городов одновременно запустили десятки ракет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что атаковало территорию Израиля 130 ракетами. Они были запущены по городам Ашкелон, Нетивот и Сдерот, а спустя несколько часов – еще 14 ракет в направлении Ашкелона. Один из снарядов угодил в жилое строение.

В районе Шаар-ха-Негев ракета угодила в пустой детский сад.

Как отметили в МИД страны, из-за прямого попадания ракеты в дом в Сдероте погиб шестилетний ребенок.