Владислав Шапша возглавил коррупцию в Калужской области

Жители села Обухово Калужской области в недоумении от действий местных чиновников, с легкой руки которых из реестра исчезли сразу 40 дорог, связывающих населенные пункты региона, среди которых важная в жизненном отношении для села артерия Кондрово-Никольское-Обухово.

Правда, деньги на ремонт этих дорог продолжают осваиваться в рамках продолжающейся национальной программы ”Безопасные и качественные дороги”. На текущий год по плану предусмотрены траты на 22 млрд рублей. Так-то оно так, только пользы от этого обуховцам никакой не будет.

Действующий губернатор Владислав Шапша, сменивший на посту засидевшегося казнокрада Артамонова, мало чем отличается от предыдущего главы региона. Проблемы жителей ему не понять, как, впрочем, и не понять проблем других поселений области, например, где вообще отсутствует водоснабжение – деревни Мешково, Бунаково и Старо-Селиваново. Колодца там, как и воды, нет, хотя по документам он существует, и поселения снабжаются водой, и его постоянно ремонтируют за счет бюджетных средств.

А пока люди живут без дорог и воды, губернатор Шапша зарабатывает для себя лично приличные деньги. Он спустил почти 4 млн рублей только на социсследования, касающиеся отношения жителей к нему как представителю власти. Главным освоителем этих 4 млн рублей, бюджетной “Медиакорпорации “Калуга сегодня” является давний товарищ и бизнес-партнер Шапши Алексей Слабов. Распил налицо.

Другие направления также страдают от распила. Так, за губернатором числится ЗАО “Обнинская энерготехническая компания”, которая освоила по госзаказам свыше 230 млн рублей. Соучредителем структуры является уже ликвидированная фирма другого друга главы региона “Олерон-Металл” Алексея Бакеева. Кроме этого, он соучредитель “Федерации бадминтона города Обнинска”. Глава федерации – Шапша, который занимал пост мэра Обнинска с 2015 по 2020 год.

Хотелось бы, чтобы играющий с Бакеевым в бадминтон бюджетными средствами Шапша, возвращал деньги в казну.