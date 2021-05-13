Продажі електрокарів у Європі зросли майже на 100%

У першому кварталі цього року продажі електрокарів зросли на 97,1% або 14,7% частки всього авторинку Європи.

Продажі електрокарів у країнах Європи в першому кварталі 2021 року зросли на 97,1% у порівнянні з першим кварталом минулого року. Про це повідомляє InsideEVs.

Згідно з даними Європейської асоціації ACEA, продажі автомобілів на загальноєвропейському ринку (Євросоюз, Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Великобританія) склали 3,080,751 автомобіля. Це на 0,9% більше, ніж минулого року. При цьому продажі електрифікованих автомобілів, включаючи електромобілі та гібриди, зросли на 97,1% до позначки 452,901 авто або 14,7% частки всього авторинку.

За даними асоціації «Укравтопром», за перший квартал цього року в Україні продали майже 1700 електромобілів. Всього в Україні за перший квартал було продано 108,800 автомобілів, що більше на 9% в порівнянні з минулим роком.

: hmarochos.kiev.ua