Банковские счета «Укрзализныци» заблокировали по требованию VR Global Partners

Источники в «Укрзализныци» сообщают, что банковские счета компании заблокировали по требованию офшорной VR Global Partners L.P., которая перекупила долг госкомпании у «Проминвестбанка» благодаря содействию замглавы НБУ Катерине Рожковой.

Напомним, из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке «Укрзализныця» понесла многомиллионные убытки, как непосредственно активов — сотен грузовых и пассажирских вагонов, так и доходов от пассажирских и грузовых перевозок из-за блокады восточного направления, которые так и не были возмещены.

Позже, офшорная компания с регистрацией на Каймановых островах, которая аффилирована с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, перекупила долги «Укрзализныци» у «Проминвестбанка» за 123 млн долларов. Теперь же компания требует возвращение 300 млн долларов долгов.

Необходимо отметить, еще в 2011 году «УЗ» взяла кредит у «Проминвестбанка» — «дочки» российского «Внешэкономбанка». Когда банк попал под украинские санкции, замглавы НБУ Екатерина Рожкова написала письменное разрешение, которым позволила российскому «Проминвестбанку», несмотря на санкции, продать право требовать возвращение кредита у «Укрзализници».

Правоохранители расследуют уголовное дело по незаконному отчуждению долга. Впрочем, это не остановило Верховный суд, который признал право за офшорной VR Global Partners списать 300 млн долларов с госкорпорации.