В Одесской больнице у пациентов требовали деньги за бесплатные операции на сердце

Медики центра кардиохирургии при Одесской областной больницы требовали у пациентов деньги, за операции, которые должны проводить бесплатно. Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что заведующий отделением медучреждения привлек врачей центра к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

В частности, по законодательству Украины приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Участники коррупционной схемы требовали от пациентов от 86 до 400 тыс. гривен.

Одного из фигурантов расследования задержали после получения 11 тыс. долларов от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте.

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