Подполковник МВД раскрыл детали аферы против вора в законе Васи Воскреса

В Никулинском суде Москвы на процессе по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч долларов у вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес) был допрошен подполковник МВД Владислав Шаповалов, который раскрыл детали придуманной им аферы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За мошенничество судят девелопера Алексея Добрынина и адвоката Александра Вершинина, которых гособвинение считает сообщниками Шаповалова — сам он на стадии следствия заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был осужден на три года лишения свободы.

Шаповалов выступил в Никулинском суде свидетелем обвинения, однако заявил о непричастности Вершинина к мошенничеству в отношении Воскреса. Полицейский заявил, что у российских правоохранительных органов не было никаких претензий к вору в законе, проживающему в Италии. Шаповалов сам изготовил подложную оперативную справку, предъявил ее Вершинину, который многие годы был адвокатом Воскреса, и убедил его, что на основании этого документа против авторитета будет возбуждено уголовное дело.

Шаповалов признался, что придумал аферу, желая быстро заработать крупную сумму. У него имелись большие долги. Свидетель рассказал, что планировал поделить полученные с Воскреса 300 тысяч долларов с Добрыниным. Вершинина они использовали «втемную».

Доверенное лицо вора в законе Станислав Воротников, участвующий в деле как представитель потерпевшей стороны, заявил в суде, что не имеет претензий к Вершинину.

Адвокат был задержан сотрудниками ФСБ в апреле текущего года при получении денег от Воротникова на Мичуринском проспекте в Москве. Вместе с ним фигурантами дела стали Добрынин и Шаповалов.