Александр Щуцкий и схематоз Черноморской таможни: более 30 млн в карман ежемесячно

Когда откровенно проплаченный и смешной до потери пульса белый пиар чиновника-казнокрада по имени Александр Щуцкий из Черноморской таможни заполняет просторы интернета, значит за это отлично платят. Какими деньгами, может быть заработной платой таможенника? Может ли один человек отнюдь не с общеукраинским уровнем влияния приносить бюджету ущерб в 30 миллионов, причем, представьте себе — ежемесячно?

Как оказалось, еще как может, если это Щуцкий Александр Геннадьевич. Такой информацией поделились накануне коллеги-журналисты. Именно благодаря удивительным схемам Александра Щуцкого у нашего государства крадут тридцать миллионов каждый месяц. Куда бы могли пойти эти деньги? Ну грубо говоря, даже если бы половину украли по дороге, то 15 миллионов досталось бы тем, кому они нужнее, чем Александру Геннадьевичу Щуцкому с его автопарком на миллионы долларов. Там есть Бентли, Мерседесы и элитные спорткары, о часах Щуцкого Александра Геннадьевича и говорить нечего.

Как сообщает издание Антикоррупционный портал, известный своими схемами «минимизации платежей» новоназначенный глава Черноморской таможни Александр Щуцкий продолжает свое дело. По нашим данным, он уже наладил схемы от которых Госбюджет недополучает ежемесячно около 30 000 000 гривен.

Черноморская таможня имени Александра Щуцкого

Вы только всмотритесь в эти чистые глаза Александра Щуцкого. Невольно вспоминается «12 стульев». Машинально выдавая пропуска счастливым театралам и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.

Сразу несколько фирм «под крышей Щуцкого» уменьшают стоимость ввозимой продукции. В частности, «по схеме» работают фирмы ООО «Укрторгпромснаб» (ЕГРПОУ: 3947524; ввоз посуды, кухонных принадлежностей прочее. Пример декларации: №39475243-508290/20/000317, 318) и ООО «Аркер Трейд» (ЕГРПОУ: 42587989; игрушки, детские коляски прочее. Пример декларации: №42587989-508290/20/000225, 202, 157) и другие. Александр Щуцкий умеет все — настоящий мастер. Смотрите документы в дополнениях.

















В целом, Черноморская таможня выполнила за январь план по поступлению платежей установленный Минфином всего на 51% (самый худший показатель в стране). Неудивительно, что в Госбюджете от работы Таможенной службы Украины государство недополучило значительные суммы. За январь поступило 17 млрд. Грн. из 26 млрд. Грн. запланированных, сообщило издание «Зеркало недели», ссылаясь на Госказначейство.

Щуцкий Александр Геннадьевич крадет за всех

Что касается начальника новосозданной Черноморской таможни Щуцкого Александра Геннадьевича, то он запомнился работой «по схемам» уклонения от уплаты таможенных сборов и на предыдущих местах работы. В частности, нардепы 8 созыва ВР Михаил Головко и Сергей Рудык в апреле 2018г. обращались к премьер-министру Владимиру Гройсману, утверждая, что «Сумская таможня сделала фактически коридор и пропускает в обход антидемпинговых пошлин правительства химию, минудобрения российского производства». Тогдашний глава правительства Гройсман по этому обращению нардепов давал поручение проверить работу таможни под руководством Щуцкого. Но результаты так и не были обнародованы.

Объяснением этому может быть тот факт, что, как утверждает известный журналист Кирилл Сазонов, контрабандист из ГПУ отвечающий за работу с таможнями Сергей Сердюк «работал по схемам» именно через Сумскую таможню.

«Если Альперин возил свои контейнеры на оформление на Киевскую таможню, Сердюк «специализировался» на таможне Сумской. Секрет просто раскрывается. Начальник Сумской таможни Александр Щуцкий очень любит рассказывать, что он большой друг старшего сына Юрия Витальевича», — отмечал журналист.

«Щуцкий знаменит своим обширным автопарком роскошных автомобилей, среди которых есть даже «Бентли». Он никогда не работал в таможне, появился в системе ГФС в июле 2016 года после назначения Луценко. И очень быстро дорос до должности начальника таможни», — дополнил Сазонов.

К слову, Сердюка на должность прокурора в один из отделов ГПУ, несмотря на протесты общественности, назначал сам генпрокурор Луценко в январе 2017г., а в февраля 2018г. со скандалом увольнял за содействие контрабандисту Денису Амееву. По делу Сердюка-Амеева работает НАБУ.

Сейчас же на Черноморской таможни под руководством Щуцкого Александра Геннадьевича зафиксирован очередной масштабный коррупционный скандал. Днями внутренняя безопасность ГФС огласила подозрение некоему Вадиму Иоенку по статье 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах). А ранее, в начале декабря 2019г., СБУ задержала начальника одного из подразделений таможни, который вымогал деньги у бизнесменов и за взятки обещал уменьшить им таможенные пошлины, привлекая к этой преступной схеме своих подчиненных.

Кто такой Щуцкий Александр Геннадьевич?

В Черноморской таможне исполняющим обязанности главы назначили экс-руководителя Сумской таможни Александра Щуцкого, который, по информации издания «Преступности.НЕТ» уже приезжал в Николаев и ознакомился с ходом дел. В то же время, у себя на Facebook Щуцкий заявил, что для обеспечения работы новосозданной Черноморской таможни необходим обновить системы контроля определения таможенной стоимости, развитие пост-таможенного контроля, а также налаживание отношений с бизнесом.

«Начинаю знакомиться с регионом и таможней в целом. Хорошо понимаю, что передо мной стоит достаточно тяжелая задача — обеспечить эффективную и результативную работу вновь Черноморской таможни. А это, как минимум, пересмотр подходов к подбору кадров, разговор с бизнесом и создания лучших условий для его развития, обновления систем контроля определения таможенной стоимости, обеспечение развития пост-таможенного контроля, таможенного аудита и улучшения инфраструктуры постов», — написал Щуцкий А.Г.

Для справки по Александру Щуцкому:

Щуцкий Александр Геннадьевич родился 27 июня 1978 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет технологий и дизайна в 2000 году по специальности Экономика предприятия, квалификация — магистр экономики. После Александр Щуцкий принял присягу государственного служащего 26 декабря 2000 года.

По данным сайта Верховной рады, Щуцкий Александр Геннадьевич был помощником нардепа 7-го созыва от партии «Батькивщина» Михаила Апостола (избиравшегося по Тернопольской области, ныне советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова). В данный момент является помощником на общественных началах экс-нардепа из Николаевской области от «Народного фронта» Игоря Бриченко.

Как сообщает сайт «Антикор», осенью 2016 года ГФС, возглавляемая Романом Насировым, планировала назначить А.Щуцкого исполняющим обязанности начальника Закарпатской таможни. Об этом сообщал 21 ноября прошлого года председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

«И теперь вот этого дизайнера по образованию и «мажора» по призванию, который не имеет никакого профессионального опыта в таможенных органах, готовят перебросить в Закарпатье в статусе и.о. начальника таможни. У меня вопрос к председателю ГФС господину Насирову: что это за эксперименты он собирается проводить в Закарпатье? – возмутился тогда Москаль. Сам Александр Щуцкий пытался тогда уйти в тень.

В июне 2017 года Щуцкого Александра назначили начальником Сумской таможни.

Напомним, николаевское управление Службы безопасности Украины утверждает, что должностные лица Николаевской таможни Государственной фискальной службы причинили ущерб государственному бюджету на 10 миллионов гривен. Но, конечно же, реальный ущерб, который нанес Александр Щуцкий в сотни раз больше. Черноморская Таможня под Александром Щуцким — яркий тому пример.

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