Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками

В Армении задержан местный криминальный авторитет, который руководил двумя тюремными группировками в местах лишения свободы. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным издания, авторитет был задержан 7 мая. Как отмечает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм», речь идет о воре в законе Жирайре Брутяне, известном в криминальных кругах как Жиро Шаумянский.

Брутян контролировал деятельность так называемых смотрящих группировок, которые действовали в третьем и шестом блоках уголовно-исправительного учреждения (УИУ) «Армавир». «Смотрящие», в свою очередь, следили за заключенными в колонии, а также собирали деньги, в том числе полученные через азартные игры.

При этом последнее слово о всех «назначениях» в группировке и поощрениях оставалось за Брутяном. По его приказу в колонии начинались массовые беспорядки и избиения выступавших против него арестантов. Тем, кто выполнял поручения вора в законе, предоставлялась дополнительная еда, сигареты и другие привилегии в колонии.