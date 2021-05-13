Не просто делікатес: про користь білого гриба з’ясували вчені

Білі гриби вважаються одним з делікатесів – вони великі, міцні і ситні. Але виявилося, що ці гриби не просто смачні, вони ще й корисні.

Вчені стверджують, що боровики (інша назва цих грибів) є хорошими джерелами білка і клітковини: 2 грами волокон і 3 грами білка в 100 грамах гриба. Також в них абсолютно немає жиру і всього 25 калорій. Крім того, білі гриби містять велику кількість калію, кальцію, заліза, вітамінів А, В і С і антиоксидантів (бета-каротин і лікопін).

Що кажуть дієтологи?

За рахунок низької калорійності і відсутності жиру, білі гриби – хороша підмога для тих, що худнуть. Харчові волокна і білок допоможуть відчувати ситість довше, завдяки чому вийде уникнути переїдання або зайвих перекусів, стверджують дослідники.

Але це не вся користь. Антиоксиданти і мікроелементи здатні скоротити згубний вплив окисного стресу на організм, що допоможе в боротьбі з хронічними запаленнями, передає Organic Facts. А клітковина, згідно з дослідженнями, підтримає здоров’я кишечника, позбавить від запорів та інших проблем з травленням.

Боротьба з раком

Виявляється, це далеко не всі корисні властивості боровиків. У 2016 і 2017 роках були опубліковані дослідження, згідно з якими регулярне вживання білих грибів в їжу скорочує кількість ракових клітин в товстій кишці. Це пов’язано з наявністю рибонуклеїнової кислоти (РНК) в цих грибах. Потрапляючи в організм, вона провокує синтез ДНК, що допомагає боротися з клітинами HT-29, що відповідають за розвиток раку товстої кишки у людини.

Як їсти гриби?

Щоб отримати максимальну користь від білих грибів, не потрібно йти ні на які хитрощі. Термічна обробка не руйнує РНК. Тому боровики можна спокійно використовувати:

в супах

в різотто

в запіканках

в пасті

просто обсмажити або запекти

Побічний ефект

Першим і головним побічним ефектом є індивідуальна непереносимість цих грибів. Також гриби здатні накопичувати в собі важкі метали і токсини. Тому потрібно їсти їх з обережністю і купувати в магазині, а не самостійно збирати в лісі.

: ukrhealth.net