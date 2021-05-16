В Італії стадо диких кабанів обікрало жінку, яка щойно вийшла із супермаркету

В Італії, недалеко від Рима, стадо диких кабанів оточило жінку, яка щойно закупилася у супермаркеті, та вкрало її покупки. Перехожі зняли незвичний інцидент на відео.

На відеоролику помітно, як чотири дорослих та два малих кабани оточили на паркінгу жінку, яка щойно вийшла із супермаркету з покупками. Стадо тварин переслідувало її, доки вона не віддала їм їжу. Кабани швидко накинулися на пакети, а те, що не змогли з’їсти на місці, забрали із собою.

Повідомляється, що на території Італії знаходиться близько двох мільйонів диких кабанів. Ці тварини часто заходять до міст, де риються у сміттєвих баках. Останнім часом в країні почастішали випадки нападу цих тварин на людей.

: meta.ua