Від містера Біга й Шарлотти до Ейдана й Стіва: хто зіграє в перезапуску “Секс і місто”

Ми розкажемо вам про всіх персонажів, які повернуться в перезапуск серіалу “Секс і місто”, а які, з певних причин, не зіграють ваші улюблені ролі. Перезапуск серіалу HBO Max матиме назву And Just Like That. Його зніматимуть під керівництвом Майкла Патріка Кінга.

Шоу “Секс і місто” дебютувало 1998 року і, безперечно, здійснило революцію на телебаченні. Глядачі побачили всі складнощі жіночої дружби, яка охопила такі табуйовані теми: секс, шлюб і побачення. І, звісно, серіал запам’ятався крутими модними моментами – ефектними образами із сумками-багетами, беретами й спідницями-пачками, які назавжди змінили підхід до вуличного стилю.

Про що буде перезапуск серіалу “Секс і місто”

Вперше про зйомки нових серій “Секс і місто” заговорили 24 грудня 2020 року. І тільки 11 січня представники HBO Max офіційно підтвердили ці чутки.

Згодом представник HBO Max поділився, довкола чого розвиватиметься сюжет перезапуску “Секс і місто”. Він запевнив, що це буде зовсім інша історія Керрі Бредшоу, Міранди Гоббс і Шарлотти Йорк. Головним героїням виповнилось 50, а тому їхні будні дещо зміняться. Та як прогресивним американкам встигати за новими тенденціями в роботі чи моді – здається, за цим буде цікаво спостерігати.

Героїні спробують розповісти чесну історію про те, як в Нью-Йорку живуть жінки за 50,

– додав Кейсі Блойс.

And Just Like That матиме 10 серій. Зрозуміло, що не всі актори повернуться до своїх ролей. Про деталі акторського складу перезапуску серіалу “Секс і місто” – читайте далі в нашому матеріалі.

Керрі Бредшоу (Сара Джесіка Паркер)

У своєму інстаграм актриса впевнено оголосила, що наступне шоу без неї не обійдеться. Вона опублікувала тизер про майбутнє серіалу та розповідала різним ЗМІ про різні подробиці. В інтерв’ю Vanity Fair Паркер повідомила, що тема Covid-19 буде частиною сюжетної лінії.

Міранда Гоббс (Синтія Ніксон)

Востаннє глядачі бачили персонажа Синтії Ніксон у другій частині “Секс і місто”.

Сюжет закінчується тим, що юристка-кар’єристка мириться зі своїм чоловіком Стівом після його роману. Цілком імовірно, що в нових епізодах творці пояснять, чи була терапія ефективною і чи не розлучилася пара, яка має спільного сина.

Шарлотта Йорк (Крістін Девіс)

Щира й чарівна Шарлотта в особі Крістін Девіс, – третя з дівочої компанії “Сексу й міста”, також повернеться в нових серіях. У фільмах Шарлотта стала домогосподаркою, тож можна очікувати, що перезапуск зачепить тему її двох дітей, Лілі й Роуз, а також шлюбу із чоловіком Гаррі.

Саманта Джонс (Кім Кетролл)

Через публічний конфлікт із Сарою Джессікою Паркер актриса відмовилася від контракту.

Як і в реальному житті, люди входять у ваше життя і люди йдуть. Дружба згасає, і виникають нові дружні стосунки,

– сказав Кейсі Блойс, директор з питань контенту HBO Max.

Містер Біг (Кріс Нот)

Шанувальники стали дуже сумні, з’ясувавши, що легендарний містер Біг більше не повернеться в перезапуск культового серіалу. Повідомлялося, що персонаж Кріса Нота не зніматиметься в нових серіях.

Однак, після статті в Page Six актор відповів на коментар в Instagram: “Дорогий містере Ноте… Заради всього святого, чому Ви не граєте мого улюбленого містера Біга?”. У відповіді на інший коментар він таємниче зазначив: “Що ж, якщо на Page Six так сказано… це має бути правдою”.

Ейдан Шоу (Джон Корбетт)

Джон Корбетт, що дебютував в оригінальному серіалі як хлопець Керрі, який працює у сфері виготовлення меблів, підтвердив своє повернення в перезапуску.

Я збираюся знятися в шоу… Думаю, я міг би бути в кількох епізодах, – зазначив Корбетт у бесіді з New York Post.

: kino.24tv.ua