В Україні злетів попит на газові автомобілі

Українці стали більше цікавитися газовими автомобілями. Про це повідомляє AUTO.RIA .

У 2020 році в нашу країну завезли 3600 таких машин. У 2021 року кількість газових авто збільшилася. Якщо в минулому році щомісячно таких машин прибувало 360, то зараз – 560 шт.

За січень-лютий було зареєстровано 1129 газових автомобілів, тоді як електромобілів – 906. Якщо темпи збережуться, то до кінця року в країну приїдуть 6600 “чисто-газових” легковиків або більше.

Основа сегмента газових автомобілів становить Hyundai Sonata LPI, частка яких близько 62%. Друге місце у KIA K5 / Optima з часткою 26%. Всім іншим разом дісталося 12% ринку.

Більшість автомобілів привозять з Південної Кореї, частина з яких встигла відслужити в тамтешніх таксопарках.

: uamotors.com.ua