Дієтолог назвав ягоду, яка може знизити ризик розвитку раку і атеросклерозу

За словами відомого дієтолога Михайла Гінзбурга, полуниця, якщо її вживати на регулярній основі, знижує ризик розвитку раку і нормалізує рівень холестерину в крові.

Пухлини можуть з’являтися на тлі постійного уповільненого запалення. У полуниці містяться речовини, які гальмують запальні процеси.

Крім того, ягода, багата харчовими волокнами, знижує ризики розвитку інфаркту та інсульту. Один з ефектів харчових волокон – нормалізація обміну холестерину.

Атеросклероз – захворювання, що проявляється в закупорюванні судин атеросклеротичними бляшками, що може викликати інфаркт або інсульт. Підвищений рівень холестерину веде до формування цих бляшок. Полуниця, як додатковий профілактичний засіб, стабілізує холестерин.

При всій своїй безперечній користі, полуниця може становити небезпеку для людей, які страждають алергією на фрукти і ягоди, що містять гістамін.

: wworld.com.ua