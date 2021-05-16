«Неймовірна пісня»: конкуренти підтримали українську групу Go_A на «Євробаченні-2021»

Всього кілька днів залишилося до першого півфіналу конкурсу «Євробачення». 18 травня у Роттердамі будуть виступати представники 16 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».

Учасники конкурсу поділилися враженнями від творчості нашої групи.

«Спасибі, нам дуже приємно почути стільки добрих та щирих слів!» — написали організатори з української сторони й побажали кожному учаснику конкурсу успіху.

Нагадаємо, перший півфінал «Євробачення» відбудеться у Роттердамі 18 травня. Путівку у фінал отримають 10 з 16 учасників. Після перших репетицій шанси України на конкурсі зросли. Букмекери віддали Go_A дев’яте місце, а ЗМІ вважають, що українці здобудуть перемогу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Go_A (@go_a_band)

: showbiz.fakty.ua