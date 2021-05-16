У ведучої в прямому ефірі заглючив екран. Вона не розгубилася і перетворила технічну проблему в комедію

Казуси можуть чекати нас де завгодно — вдома, на вулиці і навіть на роботі. Ведучу прогнозу погоди Дженніфер Макдермед з каналу FOX 9 зненацька застала несподівана проблема в прямому ефірі перед всією аудиторією каналу. Екран, на якому показували температуру, раптом дав збій і влаштував справжню виставу. Але Дженніфер не розгубилася, а вирішила ловити момент і повеселила не тільки себе, але і глядачів.

Дженніфер Макдермед, як зазвичай розповідала глядачам про погоду, коли зрозуміла, що з екраном коїться щось не те. Раптово картинка почала множитися.

Для початку ведуча розреготалася, а потім почала танцювати, щоб подивитися, що робитимуть її двійники на екрані.

Дівчина пройшлася по екрану, сміючись і примовляючи:

Вам потрібна одна Дженніфер? Дві Дженніфер? Або три?»

: epochtimes.com.ua