Під Києвом мотоцикліст на швидкості влетів у Ford Transit (відео)

На Київщині мотоцикліст протаранив Ford Transit. Про це повідомляє Telegram-канал «Вартові Епресо».

Зазначається, що у с. Крюківщина на камери відеоспостереження потрапив мотоцикліст, який з невідомих причин не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де його збив Ford Transit.

На щастя, байкер не отримав серйозних ушкоджень.

Його товариш теж не розгубився — припаркував свого залізного коня на проїзній частині та ще й так «вдало» (на повороті), тим самим, порушуючи ПДР, створив аварійну ситуацію для інших учасників дорожнього руху.

: Новости Ю