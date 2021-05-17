Почему под санкции СНБО не попала ОПГ “АСП” во главе со “слугой народа” Эдуардом Прощуком?

Санкции, это, конечно, интересно. Но, по законам сериального жанра, скоро придется накладывать санкции сразу на десятки тысяч человек.

Иначе, интерес угаснет. К примеру, можно наложить санкции на всех, служивших в налоговой, потом на всех таможенников … ну и так далее. Относительно же нынешних … Есть вопросы. Почему, к примеру, в спиках нет “Пупса”? Порешал? Артур Палатный, надо полагать, попадет во второй список сразу с Кличко. За связь с покойным “Рыбкой”. Не забудьте о Комарницком и о семействе Черновецких. Интересный, вообще подход. Творческий. Но бдительные читатели присылают нам списки граждан, которые заменят сакнционированных криминальных авторитетов. Уже заменяют. Как, к примеру, ОПГ “АСП”, возглавляемая “слугой народа” Эдуардом Прощуком.

“ОРД”