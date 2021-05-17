Спеціалісти назвали 3 позашляховики з пробігом, які цінують за надійність

Ступінь надійності авто не так просто виявити. Найнадійніші позашляховики і кросовери були виявлені в ході опитування тисяч автовласників.

Mazda CX-5 2014-2016

Mazda CX-5 довгий час вважалася найкращим вибором в сегменті компактних кросоверів. Вона в цілому надійна, добре зібрана і має привабливий кузов. Базовий 2,0-літровий двигун дає 155 кінських сил; більший 2,5-літровий 184 кінських сил. У будь-якому випадку, акцент CX-5 на динамічній керованості є її найкращою якістю. Про це пише autoblog.

Kia Sorento 2016-2017

Kia Sorento один з найбільш компактних автомобілів з третім рядом сидінь, який розташувався десь між компактними кросоверами, такими як Mazda CX-5, і середньорозмірними кросоверами, такими як популярний Toyota Highlander. Він був оновлений для 2016 модельного року, і отримав три варіанти двигуна.

Ford Expedition 2009-2014

Великий позашляховик Ford заснований на начинці популярного пікапа F-150. Ford використовував IRS в експедиції з 2003 року. Ця конструкція покращує ходові якості автомобіля, а також дозволяє використовувати третій ряд, який складається в підлогу і забезпечує достатньо місця для пасажирів.

: changeua.com