«Вором в законе» Тюриком займется участковый

МВД не хочет связываться с влиятельным мафиози

Как рассказал источник Rucriminal.info, обращение оперной певицы Марии Максаковой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву о возбуждении уголовного дела в отношении «вор в законе» Владимира Тюрина (Тюрика) по статье 210.1 (высшее положение в преступной иерархии) УК РФ, спущено из МВД РФ в ОМВД «Якиманка». Таким образом министр внутренних дел Колокольцев расписался в том, что на государственном уровне борьба с «ворами в законе» сводится к показухе: одних сажаем, других опекаем. Оргпреступность России может спать спокойно — ГУУР сливает работу на землю, где нет никаких необходимых ресурсов.

Бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова подала заявление министру внутренних дел Колокольцеву о привлечении своего бывшего гражданского мужа, вора в законе Тюрика (Владимира Тюрина) к уголовной ответственности по статье 210.1 УК РФ в конце апреля.

На столь крутой шаг Максакову подтолкнул страх физической расправы из-за квартиры в доме напротив здания Правительства России, стоимостью свыше 150 миллионов рублей, на которую претендует Тюрик.

Недавно он подал в Пресненский суд иск, требуя, чтобы певица подарила недвижимость их общим детям, а федеральный судья Артём Кузмичёв наложил на неё обеспечительные меры, что очень нетипично для судов, в принципе.

Хотя Тюрик в этом суде явно дорогой гость. «Вор в законе» на своей машине парковался на территории суда, а после заседания приставы прикрывали его от прессы.

В распоряжении Rucriminal.info оказалось заявление Максаковой на имя Колокольцева:

«Я, Максакова-Игенберге Мария Петровна, посмотрев передачу под названием «Высшая каста преступного мира: как она появилась и почему умирает» Ютьюб канала «РЕДАКЦИЯ», далее исследовав нормативно-правовые акты обнаружила, что герой программы Тюрин Владимир Анатольевич, который имеет в криминальном мире статус «Вор в Законе», Тюрин В.А. и занимает высшее положение в преступной иерархии, использует свой авторитет и влияние в преступной среде в целях организации, планирования, руководства, контроля и координации преступной деятельности на территории регионов Российской Федерации, в том числе в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, пропагандирует «воровские идеи». сплачивает под этими идеями лиц криминальной направленности. Поскольку, наличие воровского статуса «Вора в Законе» у Тюрина Владимира Анатольевича (по прозвищу- Тюрик) является общеизвестным фактом, в соответствии со ст. 141 УПК РФ, на основании изложенного выше, прошу проверить изложенные обстоятельства на предмет наличия в действиях Тюрина Владимира Анатольевича признаков противоправных деяний предусмотренной ст. в210.1 УК РФ. Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ осведомлена».

В своем заявление Максакова ссылается на специальный репортаж, опубликованный на YouTube-канале «Редакция», посвященный элите преступного мира- «ворам в законе». В нем автор Саша Сулим пообщалась с теми, кто представляет интересы «законников». В том числе она побывала в Братске.

В видео говорится, что Братск является родным городом Владимира Тюрина, по прозвищу Тюрик. По словам журналистки, он один из «самых влиятельных воров в законе современной России», контролировавший алюминиевый завод, казино и другие крупные предприятия области.

С Сулим в городе побеседовал Валерий Аксаментов, которого представили в репортаже, как бывшего криминального авторитета. Он признался, что занимался ранее рэкетом в составе группировки, которая была «под Тюриком». Аксаментов утверждает, что Тюрин продолжает назначать в Приангарье «смотрящих» — так называют ставленников «вора в законе».

Сам Валерий Аксаментов обратился в редакцию телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и сообщил, будто его пригласили сниматься в художественном фильме и он просто читал текст, подготовленный журналистами. А никакого Тюрика не знает.

Стоит отметить, что Максакова пытается возбудить в отношении Тюрика и дело по статье 159 УК РФ (хищение путем мошенничества). Последнее расследование связано с тем, что оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова пытается вернуть фактически похищенный у неё бывшим мужем -Владимир Тюриным- офис в центре Москвы.

В 2018 году, когда Максакова пришла к выводу о непричастности Тюрика к убийству её супруга экс-депутата Дениса Вороненкова, она возобновила общение с Тюриным (у них двое общих детей).

Посредником был адвокат Александр Вершинин, сейчас обвиняемый в том, что разводил на 300.000 долларов Василия Христофорова (вор в законе Вася Воскрес) за непривлечение к ответственности по профильной статье УК о высшем положении в преступном мире.

К слову, Вершинин раннее являлся помощником Максаковой в Госдуме, то есть обладал лимитом доверия.

Тюрик предложил певице продать ему 75% в АО «И.Л.М АГ» (наследство после смерти отца Максаковой), которое владело офисом площадью 950 квадратов в Подкопаевском переулке, д.9/2. Долю оценили в 1.000.000 евро. По договору в 17.527 евро.

Сделку оформлял адвокат Вершинин, для чего прилетел в Ригу, где Максакова давала концерт.

Как это водится в преступном мире, без лоха жизнь плоха — реальных денег продавец не увидел.

О привлечение Тюрина к ответственности за организацию преступного сообщества вопрос поднимали и власти Испании, когда требовали у России эсктрадиции «вора в законе». В 2010 году он был задержан в Москве по запросу Интерпола и его чуть не выдали Испании.

«В ходе экстрадиционной проверки установлено, что Тюрин В.А. обвиняется в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества и отмывание доходов, полученных преступным путем», — говорится в материалах, которыми располагает Rucriminal.info.

«Так, Тюрин В.А., являясь лидером организованного преступного сообщества «Братская», посредством фирм и посредников – физических лиц, путем осуществления коммерческой деятельности по купле-продаже имущества инвестировал на территории Испании денежные средства, полученные преступным путем участниками указанного сообщества в основном на территории Грузии и РФ…

Международный ордер на арест выдан Национальным судом Испании 26.20.2005 в связи с обвинением Тюрина в участии в преступном сообществе, укрывательстве преступлений, отмывании денежных средств.

Действия Тюрина, на момент совершения им преступления, являются наказуемыми по российскому законодательству и соответствуют статье 210 (организация преступного сообщества), 174 УК РФ (отмывание преступных доходов)…

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за указанные преступления по законодательству РФ не истекли.

Также установлено, что Тюрин В.А. является гражданином Республики Казахстан, скрылся от органов предварительного расследования и находится в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании…».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

rucriminal.info