Найкорисніші продукти на сніданок для вашого здоров’я

Спеціалісти розповіли, яким продуктам слід віддавати перевагу під час першого прийому їжі за день, щоб зміцнити організм і наблизитися до довголіття.

Сніданок сприяє метаболізму. Якщо не їсти вранці, то активність буде знижена. Якщо регулярно пропускати сніданок, це може привести до погіршення пам’яті і здатності концентруватися. Сніданок залежить від того, яку ви плануєте фізичну активність, пише elle.

Багато дієтологів називають сніданок «важливим паливом», що допомагає набратися енергії з ранку і на весь день. «Дуже важливо з’їсти поживний сніданок, який буде живити ваш ранок і налаштовувати вас на успіх до кінця дня, – говорять дієтологи, – Намагайтеся включати у свій ранковий раціон білки, клітковину і трохи корисних для серця жирів».

На сніданок багато хто віддає перевагу яєчні, бутербродам, каші або сирникам. Ці страви є простими в приготуванні, але доволі поживними: для того, щоб наситити організм зранку.

Сніданок для чемпіонів: вівсяна каша на молоці, омлет з сиром, бутерброд з висівкового або чорного хліба з відварним курячим м’ясом і зеленню, фрукти – яблуко, апельсин або банан.

Сніданок для працівників розумової праці: сир, пластівці з молоком, йогурт, фруктовий салат, варені яйця.

: changeua.com