Волочкова впервые показала лицо своего загадочного жениха

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова долгое время намекала на бурный роман с неким мужчиной по имени Олег. Правда, балерина никогда не показывала лица своего избранника, оставляя на фотографиях лишь его спину, руки или другие части тела.

Многих подписчиков раздражала такая скрытность: Анастасию неоднократно обвиняли в том, что никакого возлюбленного у нее на самом деле нет, а их роль исполняют садовники и другие рабочие.

Однако сегодня в эфир вышло интервью интервью Волочковой в рамках проекта «Исповедь» Premier. Какое-то время балерина давала интервью одна, но затем скомандовала: «Олег, в студию!»

В этот момент перед объективом появился мужчина средних лет.

«Девять с половиной месяцев меня связывают отношения с прекрасным мужчиной. Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и опять соединялись», — рассказала Волочкова.

Анастасия добавила, что Олегу приходится жить с ней словно на вулкане, кроме того, ему приходится терпеть ее творчество. А оно, по словам балерины, возлюбленному не нравится.

Пара призналась, что о браке речи пока не идет, да и сами он не знают, сколько выдержат вместе.

«Настя очень эмоциональный человек, и не знаю, как столько времени я могу гасить эти эмоции», — заявил Олег.