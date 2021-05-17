Табачные лоббисты предлагают за поддержку «правки Арахамии» взятку 10 тысяч долларов каждому «Слуге народа»

На следующей неделе «Слуги» попытаются сделать третий подход к табачной правке Давида Арахамии о снижении акциза для ТВЕНов на 30% которая подарит табачникам 3 млрд. ежегодной прибыли.

Пока протащить правку не выходит и каждый наш подсвет откатывал эту историю, сделав ее для многих депутатов токсичной. Уже известно что протащить правку «пакетом» в законе о посылках не выйдет, так как после кипиша, депутаты потребуют поставить ее на подтверждение и проголосовать отдельно.

Естественно что для «Слуг» это будет означать зашквар и правка слетит, так как голосов под нее отдельно не соберут. Но ни Арахамию, ни табачников это не устраивает, поэтому лоббисты пошли традиционным путем.

За поддержку правки во время голосования ее подтверждения «Слугам» обещаю по 10к$ за каждую кнопку «ЗА». Кроме этого включился элемент давления на другой закон, о запрете табачной рекламы.

Но об этом уже завтра.

Евгений Плинский