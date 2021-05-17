Google винайшла абсолютно новий метод створення підекранної фронтальної камери у смартфоні

Вже завтра почнеться конференція Google I/O 2021. На ній пошуковий гігант точно покаже оновлений Android 12. Але куди цікавіше може бути осіння презентація компанії. Є шанси, що на ній нам покажуть по-справжньому проривний смартфон.

Принаймні, саме такий висновок можна зробити зі свіжого патенту Google. Судячи з нього, ТехноГігант використовує цікаву конструкцію для реалізації підекранної фронтальної камери, пише LetsGoDigital.

Працювати це буде наступним чином: всередині пристрою, під екраном, під прямим кутом будуть розміщені датчик камери і об’єктив. Навпроти самої камери розміститься другий екран, що знаходиться під основним. І між камерою і додатковим дисплеєм розташується або призма, або дзеркало:

Коли камера неактивна, контент, що відображається на другому екрані, буде відображатися через призму. Але як тільки користувач захоче зробити Селфі, призма повернеться так, щоб зуміти збирати падаюче світло.