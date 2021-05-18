От сына королевы Елизаветы II отвернулись благотворители, узнав о его связи с повесившимся в тюрьме педофилом

Ряд благотворительных организаций и обществ решили отказаться от покровительства сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, так как он связан с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет издание Telegraph.

По информации издания, от покровительства герцога Йоркского отказались Королевский флот, Детский фонд королевской морской пехоты, Королевский национальный институт глухих. Всего подобных организаций 47. Некоторые из них публично сообщили о своем решении, другие не стали предавать это широкой огласке.

Также с просьбой найти нового покровителя к Букингемскому дворцу обратились Британская научная ассоциация и Совет британских международных школ. Некоторые заменили принца Эндрю на принца Чарльза, например, так сделал Королевский филармонический оркестр.

Напомним, в ноябре 2019 года принц Эндрю сложил свои полномочия и с тех пор не представляет королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий из-за скандала с миллионером-педофилом.

Эпштейна задержали 6 июля 2019 года в Нью-Йорке. Его обвиняли в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет. 10 августа Эпштейна обнаружили мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство.