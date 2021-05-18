«Репортеры без границ» обвинили Израиль в военном преступлении после авиаударов по офисам СМИ в секторе Газа

Генсек неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар заявил, что авиаудары армии Израиля (ЦАХАЛ) по зданию в Газе, где находились офисы мировых СМИ, были целенаправленными и являются военным преступлением.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации вечером в воскресенье.

«Целенаправленное нападение на журналистов является военным преступлением. Умышленно уничтожая средства массовой информации, ЦАХАЛ не только наносит неприемлемый материальный ущерб редакциям, но и в целом препятствует освещению в СМИ конфликта, который напрямую затрагивает гражданское население», — утверждает Делуар.

По данным «Репортеров без границ» всего пострадали редакции 23 местных и международных средств массовой информации.

Также организация привела хронологию нападений армии Израиля на офисы изданий.

«Репортеры без границ» просят прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуду определить, являются ли эти удары военными преступлениями», — добавил Делуар.