Киевский суд отправил убийцу шестилетнего ребенка за решетку на 13 лет

Деснянский районный суд Киева приговорил мужчину за убийство шестилетнего ребенка к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на столичных правоохранителей.

По их словам, в ходе досудебного расследования следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Согласно ее заключению, на момент совершения преступления мужчина осознавал свои действия и поэтому не может быть признан невменяемым.

«В зале суда обвиняемый признал свою вину. Следователи собрали все доказательства вины задержанного и направили обвинительный акт в Деснянский районный суд, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде тринадцати лет лишения свободы», — сообщили в полиции.