Илон Маск обвалил биткоин ниже $45 000, пригрозив продать все монеты Tesla

Основатель Tesla Илон Маск допустил возможность полной ликвидации позиции компании в биткоине на фоне критики своих заявлений в криптовалютном сообществе.

Пользователь Twitter CryptoWhale предположил, что держателей биткоина в следующем квартале может ждать неприятный сюрприз, если Tesla объявит о продаже всех остававшихся у нее монет. «Учитывая, сколько ненависти выливается на Маска, я не буду его винить», – добавил CryptoWhale.

«Действительно», – поддержал его Маск.

Курс биткоина на этом фоне возобновил падение и установил более низкий минимум ниже $45 000. После всего одного слова Маска криптовалюта подешевела на $2 500. Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд в начале года и зафиксировала часть прибыли в первом квартале. Ранее на этой неделе Маск сообщил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений касаемо экологичности добычи криптовалюты. Снижение за неделю составляет уже больше 21%.

Также сегодня автор криптоподкастов Питер Маккормак, обращаясь к Маску, в 24 сообщениях расписал, почему тот не прав, критикуя биткоин и поддерживая Dogecoin.

«Подобные высокомерные треды рождают во мне желание пойти ва-банк на Doge», – ответил Маск. Dogecoin поддержка Маска в этом случае тоже особенно не помогла – вместе с биткоином он торгуется в красной зоне.