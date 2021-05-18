«Королева коррупции», начальница одесской налоговой Шадевская до сих пор не уволена

Руководство государственной налоговой службы всячески прикрывает свою сотрудницу — коррупционерку Юлию Шадевскую и категорически не хочет ее увольнять.

Юлия Шадевская занимает пост начальника налоговой службы Одесской области с июня 2020 года и за это время она успела стать фигурантом множества коррупционных скандалов. В прошлом месяце журналист Евгений Плинский «слил» в сеть несколько видео сюжетов на которых видно как Шадевская берет взятки находясь у себя в служебном кабинете. А вначале этого года в сети появились переписки подчиненных Шадевской, из которых следует, что она заставляет своих сотрудников покупать ей дорогостоящие подарки, в частности сумки и часы французского дома моды Chanel стоимостью десятки тысяч гривен. Однако, все эти коррупционные факты абсолютно никак не смущают руководство ГНС.

Начальством, 11 декабря 2020, Шадевская решила созвать брифинг и «отбелить» себя от скандалов. О том, как он прошел, можете посмотреть в видео сюжете ниже. На наш взгляд, получилось очень смешно. Вот несколько «великих» цитат из данного представления

— На вопрос, брала ли она взятки в кабинете, Шадевская дословно отвечает: «Была ли на этом видео я или не я, был ли мой друг в это время у меня в кабинете или нет, я не знаю, обсуждали ли мы с ним те или иные вопросы, может быть на видео были использованы программы для подделки голоса». Как вам такой ответ? Убедительный? Но куда больше удивил своими ответами замглавы ГНС Евгений Олейников.

На фото Евгений Олейников

На вопросы об увольнении Шадевской и начале расследования, Олейников ответил достаточно просто и понятно: «Если бы мы реагировали на каждую жалобу и каждое нарушение, мы бы уже давно остановили половину экономики. Мы будем реагировать только на факты, а в данном случае, фактов мы не увидели. Отстранять мы Шадевскую от работы не будем, да и а зачем, что это даст!?».

Видите, как у нас в стране всё просто? Брал взятки, попался на видеозапись, а это никого не волнует, «за руку» же полиция не поймала, значит не виноват, иди воруй дальше.

Поговаривают, что Олейников так рьяно пытается спасти Юлию Шадевскую потому, что их отношения не ограничиваются сугубо служебными обязанностями. Но это, как говорится, слухи.

Возможно, дело тут не только в чьих то личных отношениях, а в том, что и Шадевская, Олейников и остальная «верхушка» ГНС повязаны между собой огромной коррупционной схемой по «скруткам» НДС, которая по словам экс — министра Уманского приносит до 5 миллиардов гривен ЕЖЕМЕСЯЧНО.

На прошлой неделе, экс — министр финансов Игорь Уманский, который ушел из Кабмина как раз из — за нежелания работать с этими коррупционными схемами, в эфире телеканала «НАШ» сообщил, что временная следственная комиссия подтвердила незаконные «скрутки» НДС на десятки миллиардов гривен. В эфире поднялся вопрос про Юлию Шадевскую, ведущий озвучил, что местный бизнес регулярно жалуется на Шадевскую руководству ГНС, но реакции нет, а зря, ведь речь идет о сотнях миллионов гривен.

Как начальство налоговой может украсть на НДС, спросите вы. А вот как: Шадевская и ее коллеги — Попов Владимир Григорьевич,—ее заместитель и младший помощник налоговой коррупционной команды, а также Саленко Андрей Сергеевич,—мелкий «решала», а по совместительству и.о. начальника управления налогового мониторинга ГНС в Одесской области, пользуясь служебным положением, фильтруют предприятия реального сектора экономики, и угрожая блокировкой налоговых накладных и внесением в список рисковых, вымогают постоянные коррупционные «откаты» от бизнеса.

Иными словами, если ваше предприятие у кого — то закупило товара или услуг на 1 миллион гривен, следовательно, вам положено возмещение НДС в размере примерно 166 тыс. гривен, у государства перед вами возникает кредит. Так вот, опричники Шадевской говорят, что ваш кредит не признают и налоговую накладную блокируют, так как у них якобы есть сомнения в «чистоте» вашего предприятия или предприятия контрагента. Если вы хотите, чтобы ваши налоговые накладные не блокировались, и вы не отстаивали свое законное право на налоговый кредит в суде и не тратили на это годы своей жизни, извольте «откатить» 20%.

Удобно, не правда ли? Итого, в 2020 году было искусственным образом заблокировано налоговых деклараций на сотни миллионов гривен. Как думаете, насколько миллионов Шадевская и ее покровители стала богаче?

Примечательно, что при президенте Петре Порошенко и правительстве Яценюка/Гройсмана возмещение НДС предприятиям происходило автоматически, по абсолютно прозрачным правилам. Коррупция при этом была исключительно в единичных случаях.

Почему же тогда при президенте Владимире Зеленском, за которого проголосовало 73% жителей Украины, вместо обещанных честных и прозрачных правил ведения бизнеса, мы получили всяких Олейниковых и Шадевских, которые забирают у предпринимателей последнее?!

Полиграф.НЕТ