Експерти пояснили, чому мотор потребує роботи на високих обертах

Фахівці розповіли, чому для мотора так важливо працювати іноді на високих обертах, передає «Твоя МАШИНА» .

Рідко можна зустріти водіїв, які ганяють на високих швидкостях. Спокійне водіння не напружує двигун, а підвіска і трансмісія не страждають від неякісних доріг. Але іноді все ж варто іноді дати мотору попрацювати на повну.

Постійна їзда в щадному режимі змушує відчувати деталі кривошипно-шатунного механізму підвищені навантаження, також знижується продуктивність масляного насоса, що викликає недолік масла. В результаті можуть пошкодитися стінки циліндрів.

Фахівці вважають, що обороти колінвала краще тримати не нижче позначки 4500 – 5000 об / хв хоча б 30 хвилин. Це дозволить камері згоряння і свічкам запалювання очиститися від нагару, а через збільшення обсягу відпрацьованих газів будуть ефективніше очищатися елементи турбокомпресора.

Якщо зовсім не навантажувати силовий агрегат, то на торці клапана з часом з’являється виїмка через тиск штовхача, що прискорить знос деталі. Також високі оберти можуть вирішити ще одну проблему. Справа в тому, що через конденсації в піддоні картера двигуна може накопичуватися волога, яка при змішуванні з моторним маслом прискорює знос двигуна. Тобто високі швидкості покращують експлуатаційні властивості мастила.

Частота проведення «підсмажування» двигуна залежить від віку машини. Новий автомобіль в такій процедурі не потребує, а мотору без пробігу це і зовсім тільки зашкодить. Зазвичай двигун потрібно розкручувати приблизно раз в 2-3 тис. км пробігу. Але переборщувати не варто, так як постійна їзда на високій швидкості теж може нашкодити.