Банк Англии признал законной принудительную конвертацию займов в акции “Приватбанка”

Банк Англии признал процедуру bail-in, проведенную во время национализации ПриватБанка, соответствующей законодательству.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

“Банк Англии, центральный банк Соединенного Королевства, сегодня объявил свое решение признать процедуру Bail-in, проведенную во время национализации ПриватБанка, соответствующей законодательству”, – говорится в сообщении.

В частности, решение Банка Англии касается применения процедуры принудительной конвертации в акции банка (bail-in) в отношении четырех займов, предоставленных UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку. UK SPV – канал финансирования ПриватБанка, зарегистрированный в Великобритании.

ПриватБанк, национализированный НБУ в декабре 2016 года, является крупнейшим коммерческим банком в Украине по количеству клиентов, стоимости активов, кредитному портфелю и объемам налогов, уплаченных в государственный бюджет. Он был национализирован после серьезных обвинений в широкомасштабном мошенничестве и непрофессиональном управлении.