Восьмимісячний син Алека Болдуїна потрапив до лікарні

Молодший син кінозірки Алека Болдуїна, восьмимісячний Едуардо, потрапив до лікарні з сильною алергічною реакцією, яка супроводжувалася блювотою. Про це повідомила в Instagram мати дитини Хіларія Болдуін. Вона написала, що це був «страшний досвід» — один з тих жахливих моментів, яких бояться батьки. Ні у кого з шістьох її дітей досі не було алергії. На що саме дав реакцію Едуардо, вона поки не знає.

У 37-річної Хіларії та 63-річного Алека, які одружилися у 2012 році, є ще п’ятеро дітей — семирічна Кармен, п’ятирічний Рафаель, чотирирічний Леонардо, трирічний Ромео та Люсія, яка з’явилася на світ через п’ять місяців після народження Едуардо — її виносила сурогатна матір.