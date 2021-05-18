Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и уничтожить комментатора, назвавшего его шайтаном в комментариях под постом в социальной сети Instagram. Об этом пишет «Кавказский узел».

Инцидент произошел 17 мая во время прямого эфира Кадырова в соцсети. Он обратил внимание на комментарий одного из пользователей и зачитал его: «Ты не человек, ты просто шайтан». Судя по звукам, глава республики при этом сделал скриншот.

После этого он пообещал найти комментатора. «И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: „Если я умру, помогите моей семье“», — сказал Кадыров, после чего потребовал от комментатора прислать ему в директ данные.

«Я очень много шайтанов уничтожал, и тебя тоже уничтожу», — завершил монолог глава Чечни.

Ранее Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание.