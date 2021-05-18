Бастрыкин заявил, что в Петербурге в протестах за Навального участвовали приезжие

По его оценке, меньше стало студентов — «в основном 14-15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна „движуха“. Что касается протестных настроений, то я в этом плане оптимист: примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодежь куда-то девается», — заявил Бастрыкин.

Отметим, в Петербурге на протяжении январский и апрельской несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального были массовые задержания людей, с применением спецсредств — дубинок и электрошокеров.