Назвал трутнем. Кива отреагировал на слова советника Авакова о его диссертации

Владимир Мартыненко прогнозирует, что диссертацию нардепа отправят на повторную защиту.

Cоветник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко заявил, что докторскую диссертацию нардепа от «ОПЗЖ» Ильи Кивы могут отправить на повторную защиту. Об этом он сообщил в интервью «Обозревателю».

По словам чиновника, учитывая общественный резонанс, экспертный совет может отправить работу Кивы на повторную экспертизу, в том числе и на повторную защиту.

«Если во время экспертного заключения возникают определенные сомнения, то работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза», – говорит Мартыненко.

Кроме того, он сомневается, что Кива в конечном итоге получит звание кандидата наук.

«Часто мы пытаемся обвинить членов этого диссертационного совета в том, что они что-то исказили, но на самом деле им приходит какой-то пакет документов. Они не проверяют, насколько эти документы являются достоверными», – заявляет советник Авакова.

В ответ на слова Мартыненко, Кива назвал его «трутнем», пишет PavlovskyNews.

«Раньше я тебя не замечал, таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне придется всегда тебе помогать», — говорит он.

Сейчас этого комментария уже нет.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию и угодил в скандал с журналистом, предложив ему выяснить отношения в туалете. «Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что не начал», — заявлял тогда Кива на камеру журналистам.

Известно, что работа Кивы написана по теме «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».

26 апреля кандидат медицинских наук Александр Ябчанка сжег свой диплом в ответ на то, что Илья Кива успешно защитил диссертацию перед ученым советом. Он призвал своих коллег к аналогичному шагу и заявил, что нардеп от ОПЗЖ дискредитирует звание кандидата наук. В ответ депутат назвал ученого «галицким нацистом» и заявил, что для Украины было бы «лучше», если бы Александр Ябчанка вместе со своим дипломом сжег и себя.

Кроме того, депутаты Львовской ОГА назвали присуждение депутату от «ОПЗЖ» кандидатской степени «издевательством над украинской наукой» и призвали провести расследование.

Позже журналисты проекта Bihus.Info в своем сюжете заявили, что Илья Кива соврал об участии в двух научных конференциях и сопроводил свою научную диссертацию поддельными справками.