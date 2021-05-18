Певица Татьяна Найник рассказала о домогательствах Меладзе: «Я разделась»

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник обвинила музыкального продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Артистка призналась, что сразу же привлекла внимание деятеля искусства.

По словам Найник, она попала в группу в 23 года. При этом знакомство с Меладзе состоялось еще раньше. Сначала отношения в коллективе строились исключительно профессионально. Однако затем ситуация изменилась в противоположную сторону.

Все началось со встречи в аэропорту. Меладзе отвез Найник в гостиницу и захотел посмотреть на нее в белье. Желание продюсера было исполнено, после этого между знаменитостями начались личные переписки.

Как-то раз Меладзе решил озвучить претензии к исполнительнице. В ходе беседы продюсер посадил артистку на колени и «схватил за нижнюю часть бедра».

«Руки его ходили по мне», – отметила Найник в эфире телеканала НТВ.

Напомним, что о домогательствах Меладзе недавно сообщила певица Ани Лорак. Она также являлась подопечной продюсера.