У КМДА презентують пріоритетні напрямки розвитку туризму у столиці

18 травня відбудеться засідання Координаційної ради з туризму та іміджевої політики під головуванням заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди.

Під час засідання Координаційної ради з туризму та іміджевої політики презентують звіт за 2020 рік про проведену роботу Управління туризму та промоцій КМДА та комунального підприємства «Київський міський туристично-інформаційний центр».

Під час засідання також відбудеться: