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У КМДА презентують пріоритетні напрямки розвитку туризму у столиці

18.05.2021

18 травня відбудеться засідання Координаційної ради з туризму та іміджевої політики під головуванням заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди.

Під час засідання Координаційної ради з туризму та іміджевої політики презентують звіт за 2020 рік про проведену роботу Управління туризму та промоцій КМДА та комунального підприємства «Київський міський туристично-інформаційний центр».

Під час засідання також відбудеться:

  • презентація пріоритетних напрямів розвитку туризму у столиці.
  • розгляд Проєкту міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2022-2024 роки.
  • обговорення законопроєктних ініціатив Управління у сфері туризму.
  • обговорення та затвердження плану роботи Координаційної ради з туризму та іміджевої політики КМДА на 2021-2022 роки.
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