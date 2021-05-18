У КМДА презентують пріоритетні напрямки розвитку туризму у столиці

18 травня відбудеться засідання Координаційної ради з туризму та іміджевої політики під головуванням заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди.
Під час засідання Координаційної ради з туризму та іміджевої політики презентують звіт за 2020 рік про проведену роботу Управління туризму та промоцій КМДА та комунального підприємства «Київський міський туристично-інформаційний центр».
Під час засідання також відбудеться:
- презентація пріоритетних напрямів розвитку туризму у столиці.
- розгляд Проєкту міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2022-2024 роки.
- обговорення законопроєктних ініціатив Управління у сфері туризму.
- обговорення та затвердження плану роботи Координаційної ради з туризму та іміджевої політики КМДА на 2021-2022 роки.