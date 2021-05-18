В Китаї представлений незвичайний електромобіль з чотирма педалями

Також новинка отримала коробку передач, яка імітує 5-ступеневу “механіку”.

Китайська компанія BYD представила електромобіль BYD e3, який отримав цілих чотири педалі. Він призначений для автошкіл, при цьому водієві доступні три педалі, а четверта (дублююче гальмо) призначена для інструктора.

Навчальний BYD e3 являє собою спрощену версію раніше випущеного електромобіля. Новинка отримала коробку передач, яка імітує 5-ступеневу “механіку”, а за правильним перемиканням стежить електронна система. Ось тільки невідомо, чи буде електромобіль «глухнути», якщо повністю зупинитися з включеною передачею і відпустити зчеплення.

Також автомобіль оснащений зменшеною на 20% акумуляторною батареєю. Запас ходу автомобіля складає 350 км. Крім того, BYD e3 отримав додаткові дзеркала заднього виду і дублюючу кнопку сигналу для інструктора.

Навчальний електромобіль BYD e3 пропонується за ціною близько 20000 доларів.