Причастным к экстремизму запретят участвовать в выборах

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Изменения внесены в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания». Он предусматривает введение ограничения на участие в выборах в Госдуму гражданам, признанным причастными к деятельности организаций, которые объявлены экстремистскими или террористическими.

В пояснительной записке сказано, что ограничение относится к лицам, которые руководили такой деятельностью или же были рядовыми членами. Запрет вводится для тех, кто предоставлял денежные средства, консультацию, имущество или иную помощь для реализации соответствующей деятельности.

Проект вносили 4 мая в нижнюю палату парламента члены Комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым.

Запрет для физических лиц принимать участие в выборах должен действовать три года с момента признания судом организации террористической или экстремистской.

По еще одному законопроекту, который был внесен в Госдуму, ужесточается порядок привлечения к уголовной ответственности членов иностранных неправительственных организаций (НПО), которые в России признаются нежелательными.

В пояснительной записке отмечается важность рассматривать в приоритетном значении работу таких организаций и блокировать попытки их влияния на социальные и политические институты общества страны. Благодаря этому законопроекту руководителей НКО и рядовых членов будут быстрее привлекать к уголовной ответственности.

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